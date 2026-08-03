У Польщі виправдалися, чому у деяких місцях не лунала тривога під час загрози від ракети РФ

Голова Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський виправдався, чому в деяких повітах Польщі не була оголошена повітряна тривога, коли російська ракета вторглася у повітряний простір країни.

Про це він сказав у понеділок, 3 серпня, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Така заява Коморського пролунала у відповідь на критику у бік посадовців щодо їхньої реакції на порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. За його словами, коли виникла загроза російського ракетного удару, сигнали тривоги пролунали не скрізь у Люблінському воєводстві.

Він зазначив, що сім повітів увімкнули сирени тривоги, а десять цього не зробили. Одним із повітів, де не була оголошена тривога, був Білгорайський, де й впала російська ракета.

Відсутність оголошення повітряної тривоги голова Люблінського воєводства пояснив "людським фактором".

"Людський фактор може бути найслабшою ланкою [у процесі оповіщення про загрозу]. Психологічні фактори, такі як вагання чи необхідність додаткових консультацій, можуть мати вплив. Тому, щоб оптимізувати цей процес і підвищити його ефективність, я передам частину повноважень щодо прийняття рішень до Воєводського центру кризового управління", – сказав він.

Коморський також заявив, що між виявленням загрози та передачею інформації до повітів про необхідність увімкнення сирен минуло занадто багато часу.

"На певному рівні стався збій у процесі ухвалення рішень", – визнав він.

Як повідомлялося, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

У Міноборони Польщі зазначили, що український пілот до останнього відстежував російську ракету Х-101, але був змушений розвернутись за 20 секунд до кордону.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.

Президент Польщі Кароль Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо інциденту з російською ракетою і не скликатиме засідання Ради національної безпеки.