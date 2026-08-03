В Польше объяснили, почему не везде звучала тревога при угрозе от ракеты РФ

Глава Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский объяснил, почему в некоторых районах Польши не была объявлена воздушная тревога, когда российская ракета вторглась в воздушное пространство страны.

Об этом он заявил в понедельник, 3 августа, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Такое заявление Коморского прозвучало в ответ на критику в адрес чиновников из-за их реакции на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. По его словам, когда возникла угроза российского ракетного удара, сигналы тревоги прозвучали не везде в Люблинском воеводстве.

Он отметил, что в семи поветах включили сирены тревоги, а в 10 этого не сделали. Одним из поветов, где не была объявлена тревога, был Белгорайский, где и упала российская ракета.

Отсутствие объявления воздушной тревоги глава Люблинского воеводства объяснил "человеческим фактором".

"Человеческий фактор может быть самым слабым звеном [в процессе оповещения об угрозе]. Психологические факторы, такие как колебания или необходимость дополнительных консультаций, могут оказывать влияние. Поэтому, чтобы оптимизировать этот процесс и повысить его эффективность, я передам часть полномочий по принятию решений Воеводскому центру кризисного управления", – сказал он.

Коморский также заявил, что между обнаружением угрозы и передачей информации в поветы о необходимости включения сирен прошло слишком много времени.

"На определенном уровне произошел сбой в процессе принятия решений", – признал он.

Как сообщалось, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

В Минобороны Польши отметили, что украинский пилот до последнего отслеживал российскую ракету Х-101, но был вынужден развернуться за 20 секунд до границы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства подробного отчета об инциденте с российской ракетой и не будет созывать заседание Совета национальной безопасности.