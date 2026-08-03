Швеція надає понад 600 тисяч євро на підтримку сфери охорони здоров'я в Україні

Швеція виділила близько 627 тисяч євро на підтримку сфери охорони здоров’я в Україні, переважно через тренінги та різні партнерства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 3 серпня повідомили у пресслужбі шведського уряду.

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення 6,9 млн шведських крон (приблизно 627 тисяч євро) на зміцнення сфери охорони здоров’я в Україні.

Кошти будуть спрямовані на фінансування тренінгів, обміну досвідом і подібних партнерств між суб’єктами сфери з України та Швеції, у тому числі з бізнесу. Проєкт реалізує фонд Swecare, що залучає до своїх ініціатив державний, приватний сектор і науковців.

Пріоритетними напрямками визначили онкологію, реабілітацію і протезування, запобігання інфекційним захворюванням, протидію антибіотикорезистентності, управління медичними закладами. Серед іншого, допомога посприяє заснуванню навчальної програми для радіологів.

Раніше Швеція виділила близько 140 млн євро на енергетичну підтримку України перед зимою.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть 50 млн євро кредиту на "енергетичну" підтримку Києва перед наступним опалювальним сезоном.