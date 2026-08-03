Швеция выделяет более 600 тысяч евро на поддержку здравоохранения в Украине

Швеция выделила около 627 тысяч евро на поддержку сферы здравоохранения в Украине, преимущественно в рамках тренингов и различных партнерских программ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 3 августа сообщила пресс-служба шведского правительства.

Правительство Швеции приняло решение о выделении 6,9 млн шведских крон (примерно 627 тысяч евро) на укрепление сферы здравоохранения в Украине.

Средства будут направлены на финансирование тренингов, обмена опытом и подобных партнерств между субъектами сферы из Украины и Швеции, в том числе из бизнеса. Проект реализует фонд Swecare, который привлекает к своим инициативам государственный и частный сектор, а также ученых.

Приоритетными направлениями определены онкология, реабилитация и протезирование, профилактика инфекционных заболеваний, борьба с антибиотикорезистентностью, управление медицинскими учреждениями. Помимо прочего, помощь будет направлена на создание учебной программы для радиологов.

Ранее Швеция выделила около 140 млн евро на энергетическую поддержку Украины перед зимой.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит 50 млн евро в виде кредита на "энергетическую" поддержку Киева перед следующим отопительным сезоном.