Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтикой

Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20, который летел над международными водами Балтийского моря без плана полета и с выключенным транспондером.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По данным министра, инцидент произошел около полудня примерно в 60 километрах к северо-западу от города Леба на побережье Балтийского моря.

Для перехвата российского самолета, находившегося в международном воздушном пространстве, были подняты два польских истребителя, несущих дежурство.

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что нарушения воздушного пространства страны не было.

"Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером", – отметил он.

Косиняк-Камыш добавил, что Польша постоянно следит за ситуацией в регионе Балтийского моря и принимает необходимые меры для защиты воздушного пространства и государственной границы.

Отметим, что 31 июля Польша перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

А перед этим Польша была вынуждена поднять в воздух авиацию, чтобы перехватить пару российских истребителей Су-30СМ2, которые взлетели из Калининградской области.