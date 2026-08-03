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Зеленський розповів про свою зустріч з очільником МЗС Молдови

Новини — Понеділок, 3 серпня 2026, 18:48 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч із віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У понеділок, 3 серпня, Зеленський зустрівся із главою МЗС Молдови Попшоєм, який був присутнім на українській щорічній нараді послів.

"Його присутність відображає, що багато в чому пріоритети зовнішньої політики України та Молдови співпадають, особливо у сфері безпеки та європейських прагнень", – зазначив український президент. 

Він наголосив на важливості того, аби Україна й Молдова надалі рухалися разом по всьому спектру спільних завдань. 

Також вони обговорили низку практичних проєктів, які "можна й варто реалізувати, зокрема в інфраструктурній та енергетичній сферах". 

Цього дня на нараді послів Попшой виголосив повністю українською промову, що тривала понад 7 хвилин. Зокрема він виступив зі словами вдячності на адресу України та українців.

Раніше молдовський міністр вітав з Днем незалежності українською.

Читайте та дивіться також Інтерв’ю Попшоя про війну з РФ та підтримку України.

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