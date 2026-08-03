Зеленський розповів про свою зустріч з очільником МЗС Молдови
Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч із віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм.
Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".
У понеділок, 3 серпня, Зеленський зустрівся із главою МЗС Молдови Попшоєм, який був присутнім на українській щорічній нараді послів.
"Його присутність відображає, що багато в чому пріоритети зовнішньої політики України та Молдови співпадають, особливо у сфері безпеки та європейських прагнень", – зазначив український президент.
Він наголосив на важливості того, аби Україна й Молдова надалі рухалися разом по всьому спектру спільних завдань.
Також вони обговорили низку практичних проєктів, які "можна й варто реалізувати, зокрема в інфраструктурній та енергетичній сферах".
Цього дня на нараді послів Попшой виголосив повністю українською промову, що тривала понад 7 хвилин. Зокрема він виступив зі словами вдячності на адресу України та українців.
Раніше молдовський міністр вітав з Днем незалежності українською.
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