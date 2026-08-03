Зеленский рассказал о своей встрече с главой МИД Молдовы

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

В понедельник, 3 августа, Зеленский встретился с главой МИД Молдовы Попшоем, который присутствовал на ежегодном совещании украинских послов.

"Его присутствие свидетельствует о том, что во многом приоритеты внешней политики Украины и Молдовы совпадают, особенно в сфере безопасности и европейских устремлений", – отметил украинский президент.

Он подчеркнул важность того, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались вместе по всему спектру общих задач.

Также они обсудили ряд практических проектов, которые "можно и стоит реализовать, в частности в инфраструктурной и энергетической сферах".

В этот день на совещании послов Попшойвыступил с речью полностью на украинском языке, которая длилась более 7 минут. В частности, он выразил слова благодарности в адрес Украины и украинцев.

Ранее молдавский министр поздравил с Днём независимости на украинском языке.

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