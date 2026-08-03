Трамп звинуватив Іран у лицемірстві через заперечення переговорів зі США

Американський президент Дональд Трамп розкритикував Іран після того, як речник міністерства закордонних справ країни заявив, що Іран наразі не веде переговорів із Сполученими Штатами Америки.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що іранське керівництво "неймовірно лицемірне" після того, як речник МЗС країни Есмаїл Багаї заявив, що Іран наразі не веде переговорів з США.

"Вони просять про зустріч – хтось би сказав, "благають", – переговори починаються, на найближче майбутнє заплановано ще кілька, а вони відкрито й гордо заявляють, що ніяких обговорень не ведуть, що нічого не обговорюється, і що мають справу лише з "Оманом", – сказав він.

Американський президент зазначив, що після цього Іран продовжує "свою звичну балаканину, стверджуючи, що Ормузька протока перебуватиме під його повним контролем, хоча насправді вона вже повністю контролюється ВМС США".

"Ніщо не проходить до Ірану, якщо ми цього не хочемо, і ніщо не пройде, доки не буде укладено угоду або не відбудеться повна капітуляція. Хоче Іран це визнавати чи ні, але ми, по суті, говоримо про розв’язання проблеми, яку вони створювали протягом десятиліть. Все дуже просто: Іран ніколи не буде мати ядерної зброї", – додав Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що у понеділок відбудуться переговори з Іраном.

Нагадаємо, 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.