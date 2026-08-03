Трамп обвинил Иран в лицемерии из-за отрицания переговоров с США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран после того, как представитель министерства иностранных дел страны заявил, что Иран в настоящее время не ведет переговоров с Соединенными Штатами Америки.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что иранское руководство "невероятно лицемерно" после того, как официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи заявил, что Иран в настоящее время не ведет переговоров с США.

"Они просят о встрече – кто-то бы сказал, "умоляют", – переговоры начинаются, на ближайшее будущее запланировано еще несколько, а они открыто и гордо заявляют, что никаких обсуждений не ведут, что ничего не обсуждается, и что имеют дело только с "Оманом", – сказал он.

Американский президент отметил, что после этого Иран продолжает "свою привычную болтовню, утверждая, что Ормузский пролив будет находиться под его полным контролем, хотя на самом деле он уже полностью контролируется ВМС США".

"Ничто не проходит в Иран, если мы этого не хотим, и ничто не пройдет, пока не будет заключено соглашение или не произойдет полная капитуляция. Хочет Иран это признавать или нет, но мы, по сути, говорим о решении проблемы, которую они создавали на протяжении десятилетий. Все очень просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия", – добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в понедельник состоятся переговоры с Ираном.

Напомним, 30 июля военные США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские силы в Иордании после нескольких дней перерыва.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.