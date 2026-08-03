Зеленский уволил Стефанишину с поста посла в США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, освободил от должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Об этом говорится в указе президента № 696/2026, пишет "Европейская правда".

Зеленский подписал указ об освобождении Стефанишиной от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Ранее СМИ писали, что Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Затем издание FT сообщало, что Зеленский пытается убедить бывшую премьер-министра Юлию Свириденко занять пост посла в США, несмотря на то, что она отклонила это предложение.

23 июля Зеленский подтвердил, что предлагал Свириденко должность посла США в Украине, однако, по данным издания Liga, Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах.