Сибіга розповів про зустріч з очільником МЗС Молдови

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч у Києві з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм.

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що на зустрічі з Попшоєм подякував йому за участь у щорічній нараді українських послів у ролі почесного гостя та його "сильний меседж про дружбу, солідарність і впевненість у спільному європейському майбутньому".

I had a good meeting with my Moldovan colleague and friend, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MihaiPopsoi.



First of all, I thanked Mihai for joining the 2026 Annual Ambassadors Conference as our guest of honour and for his thoughtful address, which sent a… pic.twitter.com/oD4U8xrMDF – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 3, 2026

"Ми обговорили регіональну безпеку, дипломатичні зусилля України для просування комплексного й сталого миру, а також скоординували наступні кроки на нашому спільному шляху до членства у ЄС", – зазначив очільник МЗС України.

Крім того, говорили про розширення співпраці в інфраструктурі, енергетиці, забезпеченні сполучення між країнами.

"Поглиблення нашого взаємно вигідного партнерства дає відчутні переваги обом нашим країнам та зміцнює стійкість нашого регіону. Домовилися підтримувати тісну політичну координацію і продовжувати приготування до наступного раунду двосторонніх консультацій", – зазначив Сибіга.

На нараді послів Попшой виголосив повністю українською промову, що тривала понад 7 хвилин.

Також Міхай Попшой у Києві мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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