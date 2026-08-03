Сибига рассказал о встрече с главой МИД Молдовы

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о встрече в Киеве со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

Об этом он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что на встрече с Попшоем поблагодарил его за участие в ежегодном совещании украинских послов в качестве почетного гостя и за его "сильное послание о дружбе, солидарности и уверенности в общем европейском будущем".

I had a good meeting with my Moldovan colleague and friend, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MihaiPopsoi.



First of all, I thanked Mihai for joining the 2026 Annual Ambassadors Conference as our guest of honour and for his thoughtful address, which sent a… pic.twitter.com/oD4U8xrMDF – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 3, 2026

"Мы обсудили региональную безопасность, дипломатические усилия Украины по продвижению комплексного и устойчивого мира, а также скоординировали следующие шаги на нашем совместном пути к членству в ЕС", – отметил глава МИД Украины.

Кроме того, речь шла о расширении сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики и обеспечения транспортного сообщения между странами.

"Углубление нашего взаимовыгодного партнерства дает ощутимые преимущества обеим нашим странам и укрепляет стабильность нашего региона. Договорились поддерживать тесную политическую координацию и продолжать подготовку к следующему раунду двусторонних консультаций", – отметил Сибига.

На совещании послов Попшой выступил с речью полностью на украинском языке, которая длилась более 7 минут.

Также Михай Попшой в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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