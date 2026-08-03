В Молдове подтвердили визит делегации "Талибана"
Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило визит в страну делегации Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана, представляющей правительство радикального исламистского режима "Талибан", однако заверило, что официальных контактов с ней не планируется.
Об этом пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".
В молдавском МИД заявили, что члены делегации получили въездные визы и не находятся под международными санкциями.
По данным ведомства, поездка была инициирована после консультаций между местными сельхозпроизводителями и Министерством сельского хозяйства относительно возможности оказания гуманитарной помощи Афганистану, который сталкивается с угрозой продовольственной безопасности.
В то же время в Кишиневе подчеркнули, что Молдова не признает правительство "Талибана" в Афганистане.
"В связи с этим хотели бы сообщить, что никаких двусторонних встреч или официальных контактов с представителями делегации не состоится. Правительство поручило проверить порядок выдачи приглашений и виз, а также внутренние процедуры", – подчеркнули в МИД Молдовы.
12 мая Европейская комиссия впервые подтвердила планы проведения переговоров в Брюсселе с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".
В конце июня делегация афганских талибов встретилась в Брюсселе с представителями Европейского Союза для проведения закрытых переговоров, посвященных дипломатическим услугам и "достойному возвращению" афганцев в Афганистан.
Стоит отметить, что ЕС официально не признает власть "Талибана", которая вернулась в 2021 году, введя своё строгое толкование исламского права.