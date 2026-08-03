Глава МЗС Італії відповів Іспанії на критику у міграційній суперечці

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у продовження суперечки з Іспанією заявив, що за останні роки в’їзд нелегальних мігрантів скоротився.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Таяні зазначив, що відповідає Мадриду "не від себе, а цифрами" та навів статистику, що з 2023 року кількість в’їздів нелегальних мігрантів до Італії скоротилась на 60%, а з січня до липня 2026 року кількість висадок прибулих морем мігрантів скоротилась на 80%, порівняно з тим самим періодом 2023 року.

Al Ministro degli Esteri spagnolo non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare al 15… – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 3, 2026

Станом на 15 липня 2026 року було зафіксовано 15 323 прибуттів морем – на 54% менше, порівняно з 2025 роком і на 50% менше, порівняно з 2024 роком.

"Ці цифри – результат важкої роботи та двосторонніх угод з вісьмома країнами походження й транзиту, які тепер просувають "офіційні" й безпечні маршрути міграції та борються з контрабандою людей", – заявив Таяні.

Він також зауважив, що серед мігрантів, які потрапили у Сеуту – понад 5000 людей з країн південніше Сахари, яких не вийде репатріювати чи повернути до Марокко.

"Що буде з ними? Куди вони подінуться? Рішення призупинити дію Шенгенської угоди, підтримуване 21 європейською країною, відповідає Договорам ЄС і є правильним", – заявив італійський міністр.

Нагадаємо, Італія почала перевірки мандрівників з Іспанії після призупинення дії Шенгенської угоди.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

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