Глава МИД Италии ответил Испании на критику в миграционном споре

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в продолжение спора с Испанией заявил, что за последние годы приток нелегальных мигрантов через Италию сократился.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Таяни отметил, что отвечает Мадриду "не от себя, а цифрами" и привёл статистику, согласно которой с 2023 года количество въездов нелегальных мигрантов в Италию сократилось на 60%, а с января по июль 2026 года количество высадок мигрантов, прибывших по морю, сократилось на 80% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Al Ministro degli Esteri spagnolo non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare al 15… – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 3, 2026

По состоянию на 15 июля 2026 года было зафиксировано 15 323 прибытия по морю – на 54% меньше по сравнению с 2025 годом и на 50% меньше по сравнению с 2024 годом.

"Эти цифры – результат упорной работы и двусторонних соглашений с восемью странами происхождения и транзита, которые теперь продвигают "официальные" и безопасные маршруты миграции и борются с контрабандой людей", – заявил Таяни.

Он также отметил, что среди мигрантов, попавших в Сеуту, – более 5000 человек из стран к югу от Сахары, которых не удастся репатриировать или вернуть в Марокко.

"Что с ними будет? Куда они денутся? Решение о приостановке действия Шенгенского соглашения, поддержанное 21 европейской страной, соответствует Договорам ЕС и является правильным", – заявил итальянский министр.

Напомним, Италия начала проверки путешественников из Испании после приостановки действия Шенгенского соглашения.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

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