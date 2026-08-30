В Швейцарии в результате стрельбы погиб один человек, ещё пятеро получили ранения; полиция разыскивает подозреваемых в причастности к нападению.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные правоохранительных органов, передаёт "Европейская правда".

По предварительным данным, стрельба произошла во время рейв-вечеринки. Некоторые из пострадавших получили серьёзные ранения.

Местная полиция сообщила о "ночных выстрелах" в районе Шахена, в городе Аарау, после чего была развернута масштабная полицейская операция.

Правоохранители призвали жителей и других людей держаться подальше от района проведения операции. Из-за инцидента полиция оцепила местный ипподром, бассейн и спортивную площадку.

На данный момент мотивы стрельбы и точные обстоятельства происшествия остаются неизвестными. Правоохранители продолжают поиски подозреваемых и устанавливают подробности нападения.

23 августа в брюссельском муниципалитете Сен-Жіль произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Инцидент произошел на следующий день после того, как в другом муниципалитете Брюссельского столичного региона – Андерлехте – был обстрелян полицейский участок.

В прошлом месяце в датском городе Нерресуннбю неизвестный открыл огонь по полиции – в результате инцидента огнестрельные ранения получили трое человек, в том числе полицейский.

В мае во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения в результате стрельбы, совершенной неизвестным на скутере.