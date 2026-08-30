Фарадж побачив у рішенні Ісландії щодо ЄС перемогу незалежності

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж, один із провідних прихильників Brexit, привітав Ісландію після того, як референдум щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу попередньо завершився перемогою противників цієї пропозиції.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як писали, за попередніми підсумками, проти відновлення переговорів в Ісландії проголосували 52,5% виборців, тоді як 47,5% підтримали відповідну пропозицію.

Фарадж привітав Ісландію з цим.

"Вітаємо Ісландію з тим, що вона проголосувала за збереження своєї незалежності", – заявив лідер британських правих популістів.

Варто нагадати, що глава МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір за три місяці до проведення у країні референдуму про відновлення переговорів з ЄС щодо вступу заявила, що Ісландія зазнає натиску дезінформації та риторики, запозиченої "з підручника Найджела Фараджа та партії Reform UK".

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