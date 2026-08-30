Фарадж расценил решение Исландии в отношении ЕС как победу независимости

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж, один из ведущих сторонников Brexit, поздравил Исландию после того, как референдум о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз предварительно завершился победой противников этого предложения.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как сообщалось, по предварительным итогам, против возобновления переговоров в Исландии проголосовали 52,5% избирателей, тогда как 47,5% поддержали соответствующее предложение.

Фарадж поздравил Исландию с этим.

"Поздравляем Исландию с тем, что она проголосовала за сохранение своей независимости", – заявил лидер британских правых популистов.

Стоит напомнить, что глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир за три месяца до проведения в стране референдума о возобновлении переговоров с ЕС о вступлении заявила, что Исландия подвергается натиску дезинформации и риторики, заимствованной "из учебника Найджела Фараджа и партии Reform UK".

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