Ле Пен: ісландці показали, що членство в ЄС не є природною метою європейської демократії

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен прокоментувала результати референдуму в Ісландії, на якому більшість відхилила ідею відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Відхиливши на референдумі відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, ісландський народ нагадав про очевидне: вступ до Європейського Союзу не є природною метою кожної європейської демократії", – написала Ле Пен.

За її словами це голосування несе чіткий посил: народи повинні мати можливість самостійно вирішувати питання свого майбутнього, своїх інституцій та своєї здатності захищати національні інтереси.

"У той час, коли деякі сили наполягають на посиленні федералізму та передачі суверенітету Європейській комісії, це голосування нагадує, що можлива інша Європа – Європа вільних, суверенних націй, які добровільно співпрацюють у питаннях спільного інтересу", – заявила вона.

За підсумками референдуму в Ісландії 52,8 % проголосували "ні", а 47,2 % – "так" щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж, один із провідних прихильників Brexit, привітав Ісландію після того, як стало відомо про перемогу противників приєднання до ЄС.