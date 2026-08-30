Ле Пен: исландцы показали, что членство в ЕС не является естественной целью европейской демократии

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен прокомментировала результаты референдума в Исландии, на котором большинство отвергло идею возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

"Отклонив на референдуме возобновление переговоров о вступлении в Европейский Союз, исландский народ напомнил об очевидном: вступление в Европейский Союз не является естественной целью каждой европейской демократии", – написала Ле Пен.

По её словам, это голосование несет четкий посыл: народы должны иметь возможность самостоятельно решать вопросы своего будущего, своих институтов и своей способности защищать национальные интересы.

"В то время, когда некоторые силы настаивают на усилении федерализма и передаче суверенитета Европейской комиссии, это голосование напоминает, что возможна другая Европа – Европа свободных, суверенных наций, добровольно сотрудничающих в вопросах общего интереса", – заявила она.

По итогам референдума в Исландии 52,8 % проголосовали "нет", а 47,2 % – "да" по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж, один из ведущих сторонников Brexit, поздравил Исландию после того, как стало известно о победе противников присоединения к ЕС.