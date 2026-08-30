Президент Евросовета отреагировал на результаты референдума в Исландии

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что полностью уважает демократический выбор исландского народа по итогам референдума, на котором граждане не поддержали возобновление переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом пресс-секретарь Кошты сообщила в комментарии "Европейской правде".

После референдума Кошта пообщался с премьер-министром Исландии.

Он подчеркнул, что ЕС полностью уважает демократический выбор исландского народа, выраженный в ходе референдума.

"Исландия остается одним из ближайших и самых надежных партнеров ЕС, в частности в рамках ЕЭЗ. Оба лидера выразили желание и в дальнейшем укреплять отношения между ЕС и Исландией", – отметила пресс-секретарь.

По итогам референдума в Исландии 52,8 % проголосовали "нет", а 47,2 % – "да" по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж, один из ведущих сторонников Brexit, поздравил Исландию после того, как стало известно о победе противников присоединения к ЕС.