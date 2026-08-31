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Глава МЗС Ісландії прокоментувала референдум, де відхилили переговори про членство у ЄС

Новини — Понеділок, 31 серпня 2026, 07:41 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила, що уряд у своїх діях керуватиметься рішенням більшості ісландців, які на референдумі відхилили поновлення переговорів про вступ у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Очільниця МЗС Ісландії заявила, що, з огляду на результат референдуму, країна збереже існуючий формат співпраці з Євросоюзом і країнами-членами. 

"Народ Ісландії висловив свою думку. Результат проведеного вчора референдуму означає, що продовження переговорів з ЄС не буде. Наша тісна співпраця з ЄС і країнами-членами продовжиться, як закріплено угодою про Європейську економічну зону", – зазначила вона. 

Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8 % проголосували "ні", а 47,2 % – "так" щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. 

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що повністю поважає демократичний вибір ісландського народу.

Крайні праві сили у Європі схвально відреагували на такі результати. Так, неформальна лідерка французького "Нацоб’єднання" Марін Ле Пен побачила у цьому свідчення, що членство в ЄС не є природною метою кожної європейської демократії.

Лідер британських правопопулістів Найджел Фарадж побачив у рішенні Ісландії щодо ЄС "перемогу незалежності".

Детальніше читайте у статті: Ісландці сказали "ні" вступу в ЄС: чому нордична країна обрала стабільність, а не безпеку

 

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Ісландія Вступ до ЄС
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