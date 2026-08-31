Глава МИД Исландии прокомментировала референдум, где отказались от переговоров о членстве в ЕС

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что правительство в своих действиях будет руководствоваться решением большинства исландцев, которые на референдуме отклонили возобновление переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.

Глава МИД Исландии заявила, что, учитывая результат референдума, страна сохранит существующий формат сотрудничества с Евросоюзом и странами-членами.

The people of 🇮🇸 have spoken. The result of the referendum held yesterday means accession talks with the EU will not now move forward. Our close cooperation with the EU & Member States will continue, firmly rooted in the EEA Agreement. – Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (@thorgkatrin) August 30, 2026

"Народ Исландии высказал своё мнение. Результат референдума, прошедшего вчера, означает, что переговоры с ЕС не будут продолжены. Наше тесное сотрудничество с ЕС и странами-членами будет продолжаться, как закреплено в соглашении о Европейской экономической зоне", – отметила она.

Напомним, по итогам референдума в Исландии 52,8 % проголосовали "нет", а 47,2 % – "да" по вопросу возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что полностью уважает демократический выбор исландского народа.

Крайне правые силы в Европе одобрительно отреагировали на такие результаты. Так, неформальный лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен увидела в этом свидетельство того, что членство в ЕС не является естественной целью каждой европейской демократии.

Лидер британских правопопулистов Найджел Фарадж увидел в решении Исландии по поводу ЕС "победу независимости".

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