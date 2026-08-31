Google змінила назву озера Онтаріо на мапах для американців після перейменування від Трампа
Американські користувачі Google Maps почнуть бачити озеро Онтаріо як "озеро Америка", відповідно до перейменування президентом Дональдом Трампом.
Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосили у компанії.
У Google повідомили, що змінюють для американських користувачів назву озера Онтаріо у зв’язку з указом Трампа про перейменування – для них воно почне відображатися як "озеро Америка".
"Оскільки ми оновлюємо Google Maps для відображення змін назв в офіційних джерелах, яким для США є Інформаційна система географічних назв (GNIS), користувачі Maps у Сполучених Штатах будуть бачити назву "Lake America", користувачі у Канаді – "Lake Ontario", користувачі за межами США й Канади будуть бачити обидві назви", – заявили у компанії.
Раніше Google схожим чином вчинила після одностороннього перейменування Трампом Мексиканської затоки.
Для користувачів в Україні назва озера на час написання новини відображається тільки як Онтаріо.
У неділю канадський міністр провінції Онтаріо Стефен Кроуфорд заявив, що у провінції ретельно переглянуть ситуацію на офіційних сайтах після указу Трампа, оскільки деякі з них автоматично "тягнуть" дані з Google Maps. "Ми активно переглядаємо сайти, щоб гарантувати, що всюди озеро Онтаріо назване своєю правильною назвою – озеро Онтаріо", – зазначив він.
Нагадаємо, 27 серпня Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торгової війни з Канадою, а також заявив, що задумується про перейменування двох океанів.
Прем’єр Канади зауважив, що назва Онтаріо походить з часів значно давніших за незалежність обох держав, і для канадців воно завжди залишатиметься озером Онтаріо.