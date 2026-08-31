Google изменила название озера Онтарио на картах для американцев после переименования Трампом

Американские пользователи Google Maps начнут видеть озеро Онтарио как "озеро Америка" в соответствии с переименованием, инициированным президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом объявили в компании.

В Google сообщили, что меняют для американских пользователей название озера Онтарио в связи с указом Трампа о переименовании – для них оно начнет отображаться как "озеро Америка".

"Поскольку мы обновляем Google Maps для отражения изменений названий в официальных источниках, которыми для США является Информационная система географических названий (GNIS), пользователи Maps в Соединенных Штатах будут видеть название "Lake America", пользователи в Канаде – "Lake Ontario", а пользователи за пределами США и Канады будут видеть оба названия", – заявили в компании.

Ранее Google аналогичным образом поступила после одностороннего переименования Трампом Мексиканского залива.

В воскресенье канадский министр провинции Онтарио Стивен Кроуфорд заявил, что в провинции тщательно пересмотрят ситуацию на официальных сайтах после указа Трампа, поскольку некоторые из них автоматически "берут" данные из Google Maps. "Мы активно проверяем сайты, чтобы гарантировать, что везде озеро Онтарио называется своим правильным названием – озеро Онтарио", – отметил он.

Напомним, 27 августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой, а также заявил, что задумывается о переименовании двух океанов.

Премьер-министр Канады отметил, что название Онтарио восходит ко временам, значительно более давним, чем обретение независимости обоих государств, и для канадцев оно всегда будет оставаться озером Онтарио.