Глава МЗС Німеччини: референдум в Ісландії показав, що ЄС має стати привабливішим

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що результати референдуму в Ісландії щодо членства в Європейському Союзі мають стати приводом для роздумів про те, як ЄС стати "привабливішим" для потенційних нових членів.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи підсумки референдуму, Вадефуль висловив жаль з приводу рішення ісландців відхилити відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

"Це була б чудова нагода стати сильнішими разом", – заявив глава дипломатії Німеччини перед від’їздом із візитом до Тунісу.

У цьому контексті він додав, що референдум в Ісландії "дає нам привід подивитися, у чому ми можемо вдосконалитися, як ми можемо працювати над тим, щоб стати привабливішими".

"Це, звичайно, насамперед стосується економічних перспектив, які ми пропонуємо. Я, як і раніше, вважаю, що ми не повинні випускати з поля зору мету розширення Європейського Союзу на північ. Сюди, природно, входить Ісландія, але також і Норвегія", – резюмував міністр.

Як відомо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8 % проголосували "ні", а 47,2 % – "так" щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що повністю поважає демократичний вибір ісландського народу.

Детальніше читайте у статті: Ісландці сказали "ні" вступу в ЄС: чому нордична країна обрала стабільність, а не безпеку