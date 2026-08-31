Глава МИД Германии: референдум в Исландии показал, что ЕС должен стать более привлекательным
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что результаты референдума в Исландии по вопросу членства в Европейском союзе должны стать поводом для размышлений о том, как ЕС стать "более привлекательным" для потенциальных новых членов.
Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".
Комментируя итоги референдума, Вадефуль выразил сожаление по поводу решения исландцев отклонить возобновление переговоров о вступлении в Европейский Союз.
"Это была бы прекрасная возможность стать сильнее вместе", – заявил глава дипломатии Германии перед отъездом с визитом в Тунис.
В этом контексте он добавил, что референдум в Исландии "даёт нам повод посмотреть, в чём мы можем совершенствоваться, как мы можем работать над тем, чтобы стать более привлекательными".
"Это, конечно, в первую очередь касается экономических перспектив, которые мы предлагаем. Я, как и раньше, считаю, что мы не должны упускать из виду цель расширения Европейского Союза на север. Сюда, естественно, входит Исландия, но также и Норвегия", – резюмировал министр.
Как известно, по итогам референдума в Исландии 52,8 % проголосовали "нет", а 47,2 % – "да" по вопросу возобновления переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что полностью уважает демократический выбор исландского народа.
Подробнее читайте в статье: Исландцы сказали "нет" вступлению в ЕС: почему скандинавская страна выбрала стабильность, а не безопасность