"Двери закрыты": в Бельгии отказываются от идеи передать замороженные росактивы Украине

В бельгийском правительстве решительно выступают против идеи использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, которого цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В эфире бельгийского телевидения Франкен отметил, что идея передачи российских активов в пользу Украины не подлежит обсуждению.

"Этот вопрос не подлежит обсуждению, двери закрыты... Наш премьер-министр будет стоять на своем", – сказал бельгийский министр.

Отметив, что сопротивление Бельгии вызвало недовольство, он особенно выделил страны Балтии за то, что они не хотят отказаться от этой идеи.

"Им тоже следует быть осторожнее, постоянно поднимая этот вопрос заново и загоняя нас в угол. Я не считаю это разумным", – сказал Франкен.

Он подчеркнул, что Литва, Латвия и Эстония получают значительную поддержку от Бельгии.

Напомним, издание FT сообщило, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша подготовили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

Во время визита в Киев 18 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется наедине с расходами в случае успешного обжалования Россией этого решения в суде.

В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига подчеркнул: сейчас пора активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как можно их использовать Украине.