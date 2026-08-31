Бельгія закликала посла США припинити онлайн-нападки на урядовців країни

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево у понеділок закликав посла США Білла Вайта припинити нападати на урядовців у своїх тирадах у соціальних мережах, оскільки подальші провокації можуть ускладнити двосторонні відносини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час зустрічі Прево заявив Вайту, що публічні коментарі, "спрямовані особисто проти бельгійських посадовців… не можуть бути допущені", а "будь-які подальші провокації будуть контрпродуктивними та можуть призвести до непотрібної ескалації напруженості у наших відносинах".

"Роль посла регулюється усталеними дипломатичними правилами та практиками, зокрема взаємною повагою та невтручанням у внутрішні справи", – заявили в МЗС Бельгії.

Прево викликав Вайта після того, як у п’ятницю американський посол опублікував у Instagram різкий допис проти міністра охорони здоров’я Франка Ванденбрука. Вайт опублікував згенероване штучним інтелектом зображення міністра охорони здоров’я та запитав: "Хто найбільший НЕВДАХА в Бельгії?" Міністр закордонних справ назвав цю атаку "неприйнятною".

Прибувши на зустріч у понеділок, Вайт вибрав значно м’якший тон.

"Я дуже радий бачити свого друга Максима Прево", – сказав він телеканалу VTM NEWS, додавши, що у них є "дуже важливі питання для обговорення". Він зазначив, що йдеться про плани щодо нового посольства США в Брюсселі та економічні зв’язки між двома країнами.

Посол Вайт відомий тим, що створює скандали та суперечки, апелюючи до правопопулістських настроїв. Його вже раніше викликав глава МЗС. В останні місяці посол мав суперечку з Ванденбруком та Прево.

Зокрема у травні глава МЗС Бельгії Максим Прево публічно розкритикував посла США Білла Вайта після того, як той назвав Бельгію антисемітською країною.

"Європейська правда" вже повідомляла про виклик посла США до МЗС Бельгії через цю справу.