Бельгия призвала посла США прекратить онлайн-нападки на чиновников страны

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в понедельник призвал посла США Билла Уайта прекратить нападки на правительственных чиновников в своих тирадах в социальных сетях, поскольку дальнейшие провокации могут осложнить двусторонние отношения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время встречи Прево заявил Уайту, что публичные комментарии, "направленные лично против бельгийских чиновников… недопустимы", а "любые дальнейшие провокации будут контрпродуктивными и могут привести к ненужной эскалации напряженности в наших отношениях".

"Роль посла регулируется устоявшимися дипломатическими правилами и практиками, в частности взаимным уважением и невмешательством во внутренние дела", – заявили в МИД Бельгии.

Прево вызвал Уайта после того, как в пятницу американский посол опубликовал в Instagram резкий пост против министра здравоохранения Франка Ванденбрука. Уайт опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение министра здравоохранения и спросил: "Кто самый большой НЕУДАЧНИК в Бельгии?" Министр иностранных дел назвал эту атаку "неприемлемой".

Прибыв на встречу в понедельник, Уайт выбрал гораздо более мягкий тон.

"Я очень рад видеть своего друга Максима Прево", – сказал он телеканалу VTM NEWS, добавив, что у них есть "очень важные вопросы для обсуждения". Он отметил, что речь идет о планах по новому посольству США в Брюсселе и экономическим связям между двумя странами.

Посол Уайт известен тем, что провоцирует скандалы и споры, апеллируя к правопопулистским настроениям. Его уже ранее вызывал глава МИД. В последние месяцы у посла были споры с Ванденбруком и Прево.

В частности, в мае глава МИД Бельгии Максим Прево публично раскритиковал посла США Билла Уайта после того, как тот назвал Бельгию антисемитской страной.

"Европейская правда" уже сообщала о вызове посла США в МИД Бельгии в связи с этим делом.