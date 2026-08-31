В ЄС переконують: розширення не зупиниться попри провал плебісциту в Ісландії

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос переконує, що процес розширення ЄС триває, незважаючи на те, що Ісландія на референдумі проголосувала проти відновлення переговорів про вступ.

Про це Кос заявила у коментарі Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісарка зазначила, що цього року ЄС відкрив і закрив більше переговорних розділів з кандидатами на членство, ніж за будь-який із попередніх 25 років.

"У Європі спостерігається новий інтерес. Після багатьох років повільного прогресу процес знову зрушив з мертвої точки", – додала вона.

Водночас Кос зауважила, що "особисто шкодує" про рішення Ісландії.

"Я вважаю, що повноправне членство було б найкращою гарантією того, що Ісландія зможе отримати вигоду від своїх відносин з ЄС у майбутньому, адже повноправне членство дає набагато більше, ніж просто доступ до єдиного ринку та Шенгенської зони", – сказала вона, маючи на увазі європейську зону вільного пересування.

Крім того, за словами єврокомісарки, членство в ЄС також означає "можливість брати участь у прийнятті рішень щодо майбутнього нашого континенту в ці мінливі й неспокійні часи".

"І це має значення як ніколи раніше, оскільки Арктика стає дедалі важливішою для безпеки Європи", – підкреслила вона.

Водночас Кос наголосила на тому, що 47% ісландців проголосували за відновлення переговорів, і зазначила, що країна залишиться "глибоко інтегрованою в структури ЄС".

Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8% проголосували "ні", а 47,2% – "так" щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що повністю поважає демократичний вибір ісландського народу.

Детальніше читайте у статті: Ісландці сказали "ні" вступу в ЄС: чому нордична країна обрала стабільність, а не безпеку.