В ЕС убеждают: расширение не остановится, несмотря на провал плебисцита в Исландии

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляет, что процесс расширения ЕС продолжается, несмотря на то, что Исландия на референдуме проголосовала против возобновления переговоров о вступлении.

Об этом Кос заявила в комментарии Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар отметила, что в этом году ЕС открыл и закрыл больше переговорных разделов с кандидатами на членство, чем за любой из предыдущих 25 лет.

"В Европе наблюдается новый интерес. После многих лет медленного прогресса процесс снова сдвинулся с мертвой точки", – добавила она.

В то же время Кос отметила, что "лично сожалеет" о решении Исландии.

"Я считаю, что полноправное членство было бы лучшей гарантией того, что Исландия сможет извлечь выгоду из своих отношений с ЕС в будущем, ведь полноправное членство даёт гораздо больше, чем просто доступ к единому рынку и Шенгенской зоне", – сказала она, имея в виду европейскую зону свободного передвижения.

Кроме того, по словам еврокомиссара, членство в ЕС также означает "возможность участвовать в принятии решений о будущем нашего континента в эти изменчивые и неспокойные времена".

"И это важно как никогда ранее, поскольку Арктика становится все более важной для безопасности Европы", – подчеркнула она.

В то же время Кос подчеркнула, что 47% исландцев проголосовали за возобновление переговоров, и отметила, что страна останется "глубоко интегрированной в структуры ЕС".

Напомним, по итогам референдума в Исландии 52,8% проголосовали против, а 47,2% – за – по вопросу возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что полностью уважает демократический выбор исландского народа.

Подробнее читайте в статье: Исландцы сказали "нет" вступлению в ЕС: почему скандинавская страна выбрала стабильность, а не безопасность.