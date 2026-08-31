У Косові домовились про кандидатуру президента, поклавши край глухому куту

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті та лідер опозиції Лумір Абдіджику в понеділок узгодили кандидатуру на посаду президента, що стало проривом у переговорах, спрямованих на подолання політичного глухого кута, який тривав кілька місяців, та запобігання черговим достроковим виборам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як повідомив Абдіджику за підсумками зустрічі з Курті, після кількох тижнів переговорів лідери узгодили кандидатуру колишнього судді Конституційного суду та дипломата Бекіма Сейдіу на посаду президента.

Ця угода дозволить країні вийти з політичного глухого кута.

Курті та Абдіджику розпочали переговори після червневих парламентських виборів, які були призначені у зв’язку з тим, що депутати не змогли обрати президента.

"Ми прагнули домовитися про консенсусного кандидата на посаду президента. Під час наших спільних обговорень ми узгодили одне ім’я, і це професор Бекім Сейдіу", – сказав Абдіджику.

До того, як почати працювати професором права в Приштині, Сейдіу обіймав посади посла Косова в Туреччині та генерального консула в Нью-Йорку.

Його досвід у дипломатії, праві та науковій сфері став однією з причин, через які обидві сторони погодилися на його кандидатуру, наполягаючи на тому, що президентом має стати людина, здатна заручитися підтримкою представників усіх політичних сил.

Нагадаємо, на початку липня у Косові затвердили результати парламентських виборів, які стали вже третіми за останні менш як півтора року.

За остаточними результатами, партія прем’єра Альбіна Курті "Самовизначення" отримала 47,13% голосів і буде мати 53 місця у парламенті.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті після перемоги закликав інші партії до співпраці, щоб покласти край 18-місячній політичній кризі.