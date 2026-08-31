В Косово договорились о кандидатуре президента, выйдя из тупика

Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти и лидер оппозиции Лумир Абдиджику в понедельник согласовали кандидатуру на пост президента, что стало прорывом в переговорах, направленных на преодоление политического тупика, длившегося несколько месяцев, и предотвращение очередных досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщил Абдиджику по итогам встречи с Курти, после нескольких недель переговоров лидеры согласовали кандидатуру бывшего судьи Конституционного суда и дипломата Бекима Сейдиу на пост президента.

Это соглашение позволит стране выйти из политического тупика.

Курти и Абдиджику начали переговоры после июньских парламентских выборов, которые были назначены в связи с тем, что депутаты не смогли избрать президента.

"Мы стремились договориться о консенсусном кандидате на пост президента. В ходе наших совместных обсуждений мы согласовали одно имя, и это профессор Беким Сейдиу", – сказал Абдиджику.

До того как начать работать профессором права в Приштине, Сейдиу занимал должности посла Косово в Турции и генерального консула в Нью-Йорке.

Его опыт в дипломатии, праве и научной сфере стал одной из причин, по которым обе стороны согласились на его кандидатуру, настаивая на том, что президентом должен стать человек, способный заручиться поддержкой представителей всех политических сил.

Напомним, в начале июля в Косове утвердили результаты парламентских выборов, которые стали уже третьими за последние менее чем полтора года.

По окончательным результатам, партия премьера Альбина Курти "Самоопределение" получила 47,13% голосов и займет 53 места в парламенте.

Премьер-министр Косова Альбин Курти после победы призвал другие партии к сотрудничеству, чтобы положить конец 18-месячному политическому кризису.