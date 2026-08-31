Україна просить в Нідерландів достроково виділити 2 млрд євро військової допомоги

Посол України в Нідерландах Андрій Костін терміново звернувся до Нідерландів із проханням надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає De Volkskraant.

"Ми мусимо захистити наших громадян від жорстоких методів, якими Росія веде війну", – сказав він.

"Російські атаки спрямовані не лише на військові об’єкти та електростанції, а й дедалі частіше – на торгові центри, універмаги та інші цивільні об’єкти".

Прохання, серед іншого, стосується ракет протиповітряної оборони.

За словами Костіна, Україні потрібна будь-яка допомога, щоб захиститися від російських балістичних та гіперзвукових ракет.

Костін звертається до уряду Нідерландів, який наразі перебуває в процесі напружених переговорів щодо бюджету, з проханням достроково надати обіцяну підтримку на найближчі роки.

На його думку, Україна могла б використати 2 мільярди євро з коштів, зарезервованих на пізніше, щоб інвестувати їх уже зараз, наприклад, у виробництво перехоплювачів дронів.

Нідерланди часто приймають рішення про дострокове використання коштів, зарезервованих для України. Наприклад, міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус оголосила цього літа, що уряд вже витрачає 437 мільйонів євро військової допомоги, спочатку призначеної на пізніший період цього року. Загалом уряд щорічно виділяє з бюджету три мільярди євро на військову допомогу Україні.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявляв, що Нідерланди, на чиєму озброєнні є системи ППО Patriot, а відтак і ракети-перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли, зі своїх запасів.

Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що США через війну з Іраном витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький". Публічно в адміністрації Трампа це заперечують.