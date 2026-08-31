Украина просит Нидерланды досрочно выделить 2 млрд евро военной помощи
Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин срочно обратился к Нидерландам с просьбой предоставить военную помощь на сумму 2 миллиарда евро.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет De Volkskraant.
"Мы должны защитить наших граждан от жестоких методов, которыми Россия ведет войну", – сказал он.
"Российские атаки направлены не только на военные объекты и электростанции, но и все чаще – на торговые центры, универмаги и другие гражданские объекты".
Просьба, среди прочего, касается ракет противовоздушной обороны.
По словам Костина, Украине нужна любая помощь, чтобы защититься от российских баллистических и гиперзвуковых ракет.
Костин обращается к правительству Нидерландов, которое в настоящее время находится в процессе напряжённых переговоров по бюджету, с просьбой досрочно предоставить обещанную поддержку на ближайшие годы.
По его мнению, Украина могла бы использовать 2 миллиарда евро из средств, зарезервированных на более поздний срок, чтобы инвестировать их уже сейчас, например, в производство средств перехвата дронов.
Нидерланды часто принимают решения о досрочном использовании средств, зарезервированных для Украины. Например, министр обороны Дилан Ешильгьоз-Зегериус объявила этим летом, что правительство уже тратит 437 миллионов евро военной помощи, изначально предназначенной на более поздний период этого года. В целом правительство ежегодно выделяет из бюджета три миллиарда евро на военную помощь Украине.
Ранее министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявлял, что Нидерланды, на вооружении которых находятся системы ПВО Patriot, а значит, и ракеты-перехватчики к ним, отдали Украине все, что могли, из своих запасов.
Ранее американские СМИ неофициально узнали, что США из-за войны с Ираном израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий". Публично в администрации Трампа это отрицают.