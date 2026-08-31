Журналіст: міністри фінансів США та Росії зустрілися на полях G20

Міністр фінансів США Скотт Бессент проводить зустріч зі своїм російським "колегою" Антоном Сілуановим на саміті G20.

Про це в прямому ефірі заявив кореспондент Fox Business Едвард Лоуренс, цитує "Європейська правда".

За його словами, зустріч відбувається на полях саміту G20.

"Зараз триває зустріч міністра фінансів Росії з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Міністр фінансів просуває 28-пунктний мирний план президента Трампа щодо України", – сказав він.

Цього дня президент Володимир Зеленський після розмови із представниками свого американського президента Дональда Трампа заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер готують до візиту в Україну.

25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

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