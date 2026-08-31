В Германии считают тревожным сигналом участие главы Минфина РФ во встрече "Группы двадцати"

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль в понедельник, 31 августа, раскритиковал участие министра финансов России Антона Силуанова во встрече министров финансов "Группы двадцати".

[ИСТОЧНИК]Об этом он заявил в кулуарах встречи во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По мнению Клингбайля, то, что в этой встрече участвует министр финансов России Антон Силуанов, – это "достаточно тревожный" сигнал.

"Люди гибнут каждый день, мы только что стали свидетелями очередной эскалации нападений. Невозможно просто вернуться к нормальной жизни. Я считаю, что сигнал, который посылается тем, что здесь принимают российского министра финансов, является весьма тревожным", – сказал немецкий министр.

Также он подчеркнул, что хотел бы получить от американской стороны "более четкие заверения в том, что его не следует принимать здесь как обычного гостя".

Впрочем, стоит отметить, что ряд иностранных журналистов сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент проводит встречу с Силуановым на саммите G20.

В этот день президент Владимир Зеленский после беседы с представителями американского президента Дональда Трампа заявил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовят визит в Украину.