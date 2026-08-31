Трамп попросив Apple перейменувати озеро Онтаріо на картах

Американський президент Дональд Трамп обговорив з компанією Apple питання про зміну назви озеро "Онтаріо" на озеро "Америка" на мапах.

Про це повідомив у понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Бургума, Трамп звернувся "безпосередньо" до Apple щодо цього питання.

"Президент звернувся безпосередньо до компанії Apple, тому я впевнений, що незабаром ми побачимо цю зміну – озеро буде мати назву "озеро Америка", – додав американський міністр.

Зауважимо, що американські користувачі Google Maps почнуть бачити озеро Онтаріо як "озеро Америка".

Писали, що американська конгресвумен від Демократичної партії Деббі Дінгл підготувала законопроєкт, який передбачає скасування указу президента США про перейменування озера Онтаріо.