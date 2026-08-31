Трамп попросил Apple переименовать озеро Онтарио на картах

Президент США Дональд Трамп обсудил с компанией Apple вопрос о переименовании озера "Онтарио" в озеро "Америка" на картах.

Об этом сообщил в понедельник, 31 августа, министр внутренних дел США Дуг Бургум, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Бургума, Трамп обратился "непосредственно" к Apple по этому вопросу.

"Президент обратился непосредственно к компании Apple, поэтому я уверен, что вскоре мы увидим это изменение – озеро будет называться "озеро Америка", – добавил американский министр.

Отметим, что американские пользователи Google Maps начнут видеть озеро Онтарио как "озеро Америка".

Сообщалось, что американская конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингл подготовила законопроект, предусматривающий отмену указа президента США о переименовании озера Онтарио.