В РФ рассказали, о чем говорили главы Минфинов России и США на саммите G20

В Министерстве финансов России рассказали, о чем беседовали главы американского и российского ведомств в кулуарах саммита "Группы двадцати" в Эшвилле, штат Северная Каролина.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

В Минфине России заявили, что Скотт Бессент и Антон Силуанов на саммите стран G20 обсудили "вопросы российско-американского взаимодействия в финансовой сфере", а также "вопросы взаимодействия в рамках G20".

Сначала о встрече министров заявили ряд американских журналистов.

Позже министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие Силуанова во встрече министров финансов "Группы двадцати".

По мнению Клингбайля, то, что в этой встрече принимает участие министр финансов России Антон Силуанов, – это "достаточно тревожный" сигнал.