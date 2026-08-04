ЗМІ: в ЄС говорили про ризик поширення російських фейків через наплив мігрантів у Сеуті

Країни ЄС обговорювали загрозу російської дезінформації через події в іспанській Сеуті, яка минулого тижня зіштовхнулась із масштабним напливом мігрантів.

Про це стало відомо виданню The Guardian від джерел, повідомляє "Європейська правда".

На засіданні країн-членів ЄС у суботу йшлося про те, як Росія використовувала цю кризу для посилення напруженості в усьому блоці, заявило джерело.

Ці побоювання стали публічно відомими наприкінці минулого тижня, коли в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в проросійських мережах було виявлено понад 1 500 публікацій щодо Сеути.

Видання також зазначає, що на зустрічі у суботу говорили про серйозні підозри про те, що криза у Сеуті була скоординованою, а не випадковою.

До того ж, як зазначило джерело, існувало широке визнання того, що Іспанія не може просто перекласти провину на Марокко, з огляду на необхідність тісної співпраці для повернення тих, хто перетнув кордон, а також, у довгостроковій перспективі, для контролю за міграцією та забезпечення безпеки.

Минулого тижня десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

Детально про кризу читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.