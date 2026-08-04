СМИ: в ЕС обсуждали риск распространения российских фейков из-за наплыва мигрантов в Сеуту

Страны ЕС обсуждали угрозу российской дезинформации в связи с событиями в испанской Сеуте, которая на прошлой неделе столкнулась с масштабным наплывом мигрантов.

Об этом стало известно изданию The Guardian из источников, сообщает "Европейская правда".

На заседании стран-членов ЕС в субботу обсуждался вопрос о том, как Россия использовала этот кризис для усиления напряженности во всем блоке, сообщил источник.

Эти опасения стали достоянием общественности в конце прошлой недели, когда и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в пророссийских сетях было выявлено более 1 500 публикаций о Сеуте.

Издание также отмечает, что на встрече в субботу обсуждались серьёзные подозрения о том, что кризис в Сеуте был скоординированным, а не случайным.

Кроме того, как отметил источник, было широко признано, что Испания не может просто возложить вину на Марокко, учитывая необходимость тесного сотрудничества для возвращения тех, кто пересек границу, а также, в долгосрочной перспективе, для контроля над миграцией и обеспечения безопасности.

На прошлой неделе десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу с Марокко в соседний испанский город Сеута. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

Подробнее о кризисе читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгене из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.