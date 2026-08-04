У Греції заявляють, що лісові пожежі поблизу Афін дещо ослабли

У вівторок вранці на трьох основних фронтах величезної лісової пожежі, що вирує на захід від Афін, спостерігалися ознаки ослаблення після четвертої поспіль ночі, протягом якої сотні пожежників намагались локалізувати осередки та запобігти новим загорянням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Проте пожежні підрозділи залишалися в стані підвищеної готовності, оскільки теплове навантаження в цьому районі все ще високе, а підвищення температури пізніше протягом дня могло знову розпалити полум’я.

За словами представників влади, час після 13:00 вважається критичним, оскільки підвищення температури та зниження відносної вологості можуть знову активувати осередки пожежі.

У вівторок пожежогасіння зосередилося на Псаті – приморському курорті на захід від Афін, де бригади боролися з розрізненими осередками загоряння.

З першими променями сонця злетіли сім літаків-водокидачів, надаючи підтримку наземним силам, до складу яких входили 450 пожежників із 126 пожежними машинами, 22 піші підрозділи, волонтери та 46 пожежників із Франції та Румунії. У цих заходах також бере участь підрозділ Збройних сил.

За попередніми оцінками, велика пожежа на цей час знищила приблизно 13 290 гектарів у Аттиці та Віотії, завдавши збитків житловим будинкам, майну та посівам.

Повідомляли, що два вертольоти, які брали участь у гасінні великої пожежі на захід від Афін, зіткнулися у неділю, екіпаж одного не вийшов на зв'язок.

Поблизу міста Мегара на захід від Афін у неділю наказали евакуювати людей з індустріального парку та кількох сіл через масштабні лісові пожежі.