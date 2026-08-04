В Греции заявляют, что лесные пожары возле Афин несколько ослабли

Во вторник утром на трёх основных фронтах огромного лесного пожара, бушующего к западу от Афин, наблюдались признаки ослабления после четвёртой подряд ночи, в течение которой сотни пожарных пытались локализовать очаги и предотвратить новые возгорания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Однако пожарные подразделения оставались в состоянии повышенной готовности, поскольку тепловая нагрузка в этом районе сохраняется на высоком уровне, а повышение температуры позднее в течение дня могло вновь разжечь пламя.

По словам представителей властей, время после 13:00 считается критическим, поскольку повышение температуры и снижение относительной влажности могут вновь активировать очаги возгорания.

Во вторник тушение пожаров сосредоточилось на Псате – приморском курорте к западу от Афин, где бригады боролись с разрозненными очагами возгорания.

С первыми лучами солнца в воздух поднялись семь самолетов-водосбросов, оказывая поддержку наземным силам, в состав которых входили 450 пожарных с 126 пожарными машинами, 22 пеших подразделения, волонтеры и 46 пожарных из Франции и Румынии. В этих мероприятиях также принимает участие подразделение Вооруженных сил.

По предварительным оценкам, крупный пожар на данный момент уничтожил примерно 13 290 гектаров в Аттике и Виотии, нанеся ущерб жилым домам, имуществу и посевам.

Сообщалось, что два вертолета, участвовавшие в тушении крупного пожара к западу от Афин, столкнулись в воскресенье, экипаж одного из них не вышел на связь.

Вблизи города Мегара к западу от Афин в воскресенье было приказано эвакуировать людей из промышленного парка и нескольких деревень из-за масштабных лесных пожаров.