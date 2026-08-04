Глава МВС Італії: відновлення контролю є превентивним заходом і не спрямовано проти Іспанії

Тимчасове відновлення прикордонного контролю на внутрішніх повітряних і морських кордонах з Іспанією після кризи в Сеуті "жодним чином" не є "заходом, спрямованим проти Іспанії чи будь-якого іншого партнера", запевнив глава італійського МВС Маттео П’янтедозі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму виступі на засіданні Ради ЄС з питань правосуддя та внутрішніх справ, його цитує Il Sole 24 Ore.

Як зазначив італійський міністр, це рішення має превентивний характер і спрямоване на "забезпечення національної безпеки та стабільності всієї європейської системи прикордонного контролю в період значного навантаження".

Він також додав, що відновлення контролю є "інструментом, передбаченим Шенгенським кодексом про кордони, до якого багато держав-членів, у тому числі й сама Іспанія, неодноразово вдавалися протягом останніх років".

П’янтедозі уточнив, що йдеться про "звичайний інструмент", і що "сама Італія протягом багатьох років безпосередньо стикалася з відновленням іншими державами-членами контролю на внутрішніх сухопутних кордонах, який діє й донині".

Він також згадав, що під час надзвичайної ситуації 2023 року на Лампедузі "Італія не отримала необхідної й очікуваної солідарності", а натомість зазнала "тиску та наполегливих вимог" з метою запобігти "вторинним переміщенням до Північної Європи".

Для боротьби з цими явищами міністр вважає, що ЄС повинен "діяти як єдиний, згуртований і узгоджений блок, щоб зупинити відправлення мігрантів у місця їхнього походження та репатріювати тих, хто не має права на перебування на території Союзу", використовуючи "усі наявні важелі" у разі, якщо "третя країна" відмовиться "співпрацювати у питаннях реадмісії своїх громадян".

Нагадаємо, Італія почала перевірки мандрівників з Іспанії після напливу мігрантів до Сеути.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

Детально про кризу читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки