Глава МВД Италии: возобновление контроля является превентивной мерой и не направлено против Испании

Временное восстановление пограничного контроля на внутренних воздушных и морских границах с Испанией после кризиса в Сеуте "ни в коем случае" не является "мерой, направленной против Испании или любого другого партнера", заверил глава итальянского МВД Маттео Пьянтедози.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета ЕС по вопросам правосудия и внутренних дел, его цитирует Il Sole 24 Ore.

Как отметил итальянский министр, это решение носит превентивный характер и направлено на "обеспечение национальной безопасности и стабильности всей европейской системы пограничного контроля в период значительной нагрузки".

Он также добавил, что возобновление контроля является "инструментом, предусмотренным Шенгенским кодексом о границах, к которому многие государства-члены, в том числе и сама Испания, неоднократно прибегали в течение последних лет".

Пьянтедози уточнил, что речь идет об "обычном инструменте" и что "сама Италия на протяжении многих лет непосредственно сталкивалась с восстановлением другими государствами-членами контроля на внутренних сухопутных границах, который действует и по сей день".

Он также упомянул, что во время чрезвычайной ситуации 2023 года на Лампедузе "Италия не получила необходимой и ожидаемой солидарности", а вместо этого подверглась "давлению и настойчивым требованиям" с целью предотвратить "вторичные перемещения в Северную Европу".

Для борьбы с этими явлениями министр считает, что ЕС должен "действовать как единый, сплочённый и согласованный блок, чтобы остановить отправку мигрантов в места их происхождения и репатриировать тех, кто не имеет права на пребывание на территории Союза", используя "все имеющиеся рычаги" в случае, если "третья страна" откажется "сотрудничать в вопросах реадмиссии своих граждан".

Напомним, Италия начала проверки путешественников из Испании после наплыва мигрантов в Сеуту.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

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