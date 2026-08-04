У Польщі попередньо ув'язнили 18-річного українця, якого підозрюють у нападі на жінку

У вівторок, 4 серпня, у Польщі взяли під варту 18-річного українського юнака, якого підозрюють у нападі на 30-річну жінку у Вроцлаві.

Про це заявив прокурор Матеуш Кучинський з Районної прокуратури Вроцлава, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Юнаку, який заперечує звинувачення, суд призначив три місяці попереднього ув’язнення. У разі підтвердження його вини йому загрожує довічне ув’язнення.

"Суд погодився з нашою позицією, що в цій справі існує ризик втечі підозрюваного, який не має постійного місця проживання. За скоєний ним злочин передбачено суворе покарання", – сказав прокурор.

Як повідомлялося, 1 серпня у польському місті Вроцлав 18-річний українець здійснив напад на громадянку Польщі, його затримали правоохоронці.

Генеральне консульство України у Вроцлаві засудило інцидент.