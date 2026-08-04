В Польше заключили под стражу 18-летнего украинца, подозреваемого в нападении на женщину

Во вторник, 4 августа, в Польше был задержан 18-летний украинец, подозреваемый в нападении на 30-летнюю женщину во Вроцлаве.

Об этом заявил прокурор Матеуш Кучинский из Районной прокуратуры Вроцлава, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Юноше, который отрицает обвинения, суд назначил три месяца предварительного заключения. В случае подтверждения его вины ему грозит пожизненное заключение.

"Суд согласился с нашей позицией, что в этом деле существует риск побега подозреваемого, не имеющего постоянного места жительства. За совершенное им преступление предусмотрено суровое наказание", – сказал прокурор.

Как сообщалось, 1 августа в польском городе Вроцлав 18-летний украинец совершил нападение на гражданку Польши, его задержали правоохранители.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило инцидент.