В Польше заключили под стражу 18-летнего украинца, подозреваемого в нападении на женщину
Во вторник, 4 августа, в Польше был задержан 18-летний украинец, подозреваемый в нападении на 30-летнюю женщину во Вроцлаве.
Об этом заявил прокурор Матеуш Кучинский из Районной прокуратуры Вроцлава, передает RMF24, пишет "Европейская правда".
Юноше, который отрицает обвинения, суд назначил три месяца предварительного заключения. В случае подтверждения его вины ему грозит пожизненное заключение.
"Суд согласился с нашей позицией, что в этом деле существует риск побега подозреваемого, не имеющего постоянного места жительства. За совершенное им преступление предусмотрено суровое наказание", – сказал прокурор.
Как сообщалось, 1 августа в польском городе Вроцлав 18-летний украинец совершил нападение на гражданку Польши, его задержали правоохранители.
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило инцидент.