У Вроцлаві затримали жінку з ножами, яка вигукувала образи на адресу українців

У польському Вроцлаві правоохоронці затримали жінку, яка, перебуваючи у стані сильного сп'яніння, з ножами в руках серед ночі вигукувала образи на адресу українців.

Про це пише Gazeta Wrocławska, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався на тій самій вулиці, де кількома днями раніше 18-річний громадянин України напав із ножем на 30-річну польку.

За словами очевидців, жінка вибігла зі своєї квартири та почала агресивно поводитися щодо українців, які проходили повз. Згодом вона вийшла на вулицю, де начебто чіплялася до випадкових перехожих.

За інформацією поліції, у руках жінка тримала ножі, якими погрожувала щонайменше одній людині. Правоохоронці затримали її та доставили до витверезника.

"Вона перебувала в такому стані, що її доставили до витверезника, де вона провела ніч", – повідомила помічниця інспектора Анна Ніцер з Управління міської поліції Вроцлава.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".